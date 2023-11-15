Мирзояна продинамили в Лондоне

Автор: Байрам Эльшадов

Поездка главы армянского МИД Арарата Мирзояна в Лондон оказалась не по зубам армянским СМИ. Да и сам Мирзоян не стал центром внимания, как на то надеялся.

Начнем с того, что министр иностранных дел Армении не удостоился аудиенции у главы Форин-Офиса Девида Кэмерона. И дело даже не в том, что господин Кэмерон совсем не давно вступил в должность. Ведь, согласитесь, бывший премьер-министр Кэмерон прекрасно осведомлен о том как работает дипломатия, протокол и в тонкостях политических маневров. Все намного проще. Мирзоян ему не интересен. И дело не в том, что Мирзоян лично не интересен ему. Нет, просто Мирзояну нечего предложить, поэтому встреча с ним стала бы пустой тратой времени и дипломатической формальностью для нового главы внешнеполитического ведомства Королевства.

Вместо этого главе армянской дипломатии пришлось довольствоваться встречами с министром по делам Европы Соединенного Королевства Лео Докерти. Неприятно, конечно, но встреча состоялась, на радость армянскому министру. Только это привело еще к одному конфузу. И тут, надо признать, Мирзоян совсем не виноват. В этот раз опростоволосились акулы пера в Армении, которые решили "продать" встречу Арарата Мирзояна с господином Докерти как встречу с главным лицом МИДа.

Вот чего не знают наши армянские коллеги. В Великобритании должность, которую в наших краях называют "глава МИД" официально называется "секретарь по иностранным делам и делам Содружества". А вот его заместитель, одним из которых является вышеупомянутый Лео Докерти, по британской традиции называется министром.

Вот и получилась ситуация, в которой журналисты в Армении увидели знакомое слово "министр" и сразу возрадовались, посчитав что Армения важна и кому-то интересна. Комичности ситуации добавляет то, что до сих пор многие армянские СМИ пытаются растиражировать вояж Мирзояна в Лондон как важную стратегическую победу Еревана на дипломатическом поле.

Кто-нибудь сообщит им плохую новость? Хотя с другой стороны, блаженны неведающие. Пусть радуются и считают свой прокол победой.