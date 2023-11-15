https://news.day.az/politics/1614593.html МИД Азербайджана поздравил Палестину с национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Палестину с национальным праздником
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Палестину с национальным праздником.
Об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети "X", сообщает в среду Day.Az.
"Поздравляем с Национальным днем Палестины! С национальным праздником!" - говорится в публикации.
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