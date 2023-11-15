МИД Азербайджана поздравил Палестину с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Палестину с национальным праздником.

Об этом говорится в аккаунте министерства в социальной сети "X", сообщает в среду Day.Az.

"Поздравляем с Национальным днем Палестины! С национальным праздником!" - говорится в публикации.