Россия выступает за полное разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении последних лет IFC занимается развитием рынков цифровых финансов в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. И в дальнейшем это направление будет оставаться в центре нашего внимания, поскольку оно окажет значительное влияние на доступность финансовых услуг и экономическое процветание. Мы работаем с игроками финансового сектора, в том числе помогаем банкам в процессе цифровой трансформации посредством наших консультационных услуг и программ. Мы также оказываем поддержку развивающимся финтех-компаниям в создании их рыночных платформ. В Азербайджане предложения в области цифровых финансов развиваются, но требуют значительной поддержки для стимулирования использования и внедрения. Банковский сектор внедряет передовые цифровые решения, а уровень проникновения онлайн-банкинга сопоставим с аналогичными показателями в других странах региона. Хочу коротко остановиться на недавно принятом законе "О стратегии цифровых платежей и платежных системах и услугах", который был разработан при поддержке Всемирного банка и IFC. Он станет важнейшей правовой основой для развития цифровых финансовых услуг. С принятием этого закона Азербайджан вступает в новый этап развития финансовых услуг. И IFC будет продолжать работать в этой области и продвигать новые реформы, связанные с электронными и цифровыми платежами", - сказала она.