Мы фиксируем очень много фейков, цель которых не дать возможность жителям Карабаха вернуться

Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям Карабаха вернуться обратно.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя Администрации Президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется это очень важный и своевременный сигнал и мы будем всячески содействовать данному процессу, имеющими принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента.

Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям Карабаха вернуться обратно. Кого-то запугивают какими-то мнимыми угрозами, кому-то подбрасывают недостоверную информацию относительно того, что уже ничего не осталось от их домов. Это неправда. Мы видим эти информационные кампании. Но мне, кажется, нужно опираться на те официальные заявления, которые в частности, в данном случае я процитировала представителя Администрации Президента Азербайджана и на соответствующие заявления российской стороны", - сказала она.

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