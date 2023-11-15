Антисемитизм в Армении: подожжена синагога

Неизвестные подожгли синагогу "Мордехай Нави" в Ереване.

Как передает Day.Az, кадры очередной антисемитской выходки опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как армяне подливают горючую смесь к двери, чтобы пламя возросло.

Отметим, что это не первое нападение на упомянутую синагогу. 3 октября ее облили краской и выбили стекло. Ответственность за акт вандализма на себя взяли террористы ASALA. Они пообещали новые нападения.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Как видим, сегодняшняя Армения стала страной с наибольшим количеством призывов к антисемитизму в мире. А что ещё можно было ожидать от современных армян? Ненависть против других народов пропагандируется в РА десятилетиями. Однако, мир закрывает глаза на подобные выкрики армян и говорит о "демократичной Армении". Международному сообществу следует всерьез отнестись к антисемитизму, который с каждым годом становится сильнее в Армении. Армяне объединяются под знаменами фашизма.

Напомним, что в начале ноября этого года экс-советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян призвал "поголовно истреблять евреев".