Турецкие военные останутся в Азербайджане еще на год

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) продлило срок службы турецких военных в Азербайджане еще на один год.

Как сообщает Day.Az, предложение об этом было принято голосованием по окончании обсуждений.

В документе подчеркивается, что продолжается реализация мероприятий, предусмотренных трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года.

Было отмечено, что Турция и впредь будет вносить важный вклад в сохранение и укрепление мира и стабильности в регионе.

В ноябре 2021 и 2022 годов срок службы турецких военных в Азербайджане продлевался на год.