Сахиба Гафарова прибыла в Кыргызстан

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 15-го ноября прибыла в столице Кыргызской Республики город Бишкек с рабочим визитом, целью коего является участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Об этом сообщили Day.Az в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Прибывшая группа включает в себя, кроме прочих, членов делегации Милли Меджлиса при МПА СНГ Михаила Забелина, Расима Мусабекова, Низами Сафарова и Эмина Гаджиева.

В бишкекском аэропорту Манас-2 наших парламентариев включали зампредседателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурбек Садыгалиев, замминистра иностранных дел Авазбек Атаханов, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, посол Азербайджана в Бишкеке Лятиф Гандилов, постпред Милли Меджлиса при МПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.