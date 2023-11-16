Французы недоумевают от политики Макрона

Автор: Мехти Ахмедзаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон с каждым днем получает все новые оправданные плевки в лицо. Оправданные также, как и бросание яиц, потому что чем дальше в лес, тем больше наломонных дров. Французский лидер будто рассеялся и даже потерялся, не зная, какие делать шаги. Создается впечатление, что в его голову постоянно спорят лебедь, рак и щука, пытающиеся противостоять друг-другу, вместо того, чтобы сесть и принять одно адекватное решение. Но решений нет. Только хаос.

Группа французских послов в арабских странах направила письмо протеста в министерство иностранных дел Франции. Письмо протеста связано с позицией президента Франции Макрона по конфликту на Ближнем Востоке, отсутствием сбалансированной политики с его стороны.

Если ранее Макрон в своих заявлениях поддерживал Палестину, призывал к мирному урегулированию вопроса, то позже выступил с инициативой создания коалиции против Палестины. Понятное дело, что Парижу приходится выбирать стратегию лавирования, чтобы сохранить остатки своего политико-экономического влияния.

Письмо уже начало тиражироваться различными СМИ.

Недовольство французских дипломатов связано с тем, что неопределенная политика Франции подрывает доверие к ним, и они испытывают серьезные проблемы в своей работе.

Эта несбалансированная политика Франции давно известна азербайджанской общественности. Франция время от времени выступает с инициативами по установлению мира в регионе, а затем меняет свою позицию и вооружает Армению, выступает с необоснованными претензиями к Азербайджану. Макрон уже продемонстрировал всему миру, что не в состоянии проводить стабильную политику.

Помимо того, что Ереван становится марионеткой в регионе, управляемой группой стран во главе с Францией, его еще и подталкивают к более агрессивной позиции в отношении Азербайджана.

Сегодня режим Макрона демонстрирует эту несбалансированную политику и по конфликту на Ближнем Востоке. Послу Франции в Баку тоже следовало бы направить Макрону письмо с протестом. В конце концов французский посол в Азербайджане, как и дипломаты в арабских странах, тоже видит последствия заявлений Макрона, его неадекватной политики.

Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, и повлиять на это не смогут ни несбалансированная политика Франции, ни далекие от дипломатии заявления макроновской власти.

Шаги Макрона могут сыграть с ним злую шутку. Что бы ни предпринял французский президент, факты налицо - Франция ослабла.

Вообще, за время правления Макрона страна не увидела никаких социальных, психологических и духовных преимуществ. Все, что принес "маленький Наполеон", так это долгие протесты, случаи расово-этнической дискриминации и "реформы", которые еще больше ухудшили благосостояние населения. Его эгоистичная, предвзятая внешняя политика нанесла непоправимый ущерб европейскому континенту и продолжает вызывать серьезные трещины в институтах ЕС. Важно также прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран Евразии.

То, что происходит сейчас - результат полного краха и кризиса политики Макрона. Все больше людей во Франции, в том числе и политики, осознают неадекватность нынешнего президента. Макрон просто растерялся.