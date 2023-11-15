Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская пропагандистка и хамка Маргарита Самоньян решила пробить дно на котором она давно уже лежит и полезла обсуждать чужую личную жизнь. Сельская хабалка Марго, пытаясь напомнить о себе, на этот раз вздумала обсуждать личную жизнь певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-артиста Максима Галкина, как будто бы что-то знает о ней.

Напомним, что оба артиста с началом войны в Украине осудили боевые действия и покинули России. С тех пор похабная Симоньян при каждом удобном случае лезет в их постель.

Что ляпнула пропагандистка?

В частности, она вспомнила бывших мужей Пугачевой. "То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните, Челобанов такой был", - говорит Симоньян.

Она также добавила, что как только Пугачева развелась с ним, то о нем сразу же забыли. Симоньян также снова упомянула постель Пугачевой.

"Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви, потому что до того, как этот человек оказался на соседней подушке с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал. И потом, когда он перестал опочивать на этой подушке, о нем тоже сразу все забыли", - отмечает пропагандистка, не в силах не говорить на единственную волнующую ее тему.

Видимо у Маргоши отсутствует своя личная жизнь, поэтому она постоянно лезет в чужую постель, потому что своя остается холодной. Вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые, напомним, включают в себя управление порученными ей российскими медиа ресурсами, Симоньян ведет себя, как папарацци. Собственно поэтому те СМИ постоянно сталкиваются с проблемами не только внутри России, но и за ее пределами. Бездарная деятельность Маргариты Симоньян ничего другого принести и не могла.