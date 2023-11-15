Неизбежный крах планов США на Южном Кавказе: ставка на Армению ошибочна и провальна

Автор: Акпер Гасанов

Разделяй и властвуй. Этот старый, как мир постулат не потерял своей актуальности и ныне. Именно руководствуясь им действуют, в частности, США. Поэтому вовсе и неудивительной является информация, распространенная коллегами из азербайджанских СМИ. Со ссылкой на свои источники они поведали о том, что между США и Арменией на уровне высокопоставленных чиновников ряда профильных ведомств двух стран прошли интенсивные межправительственные консультации.

Детализируется, что между Ереваном и Вашингтоном были достигнуты договоренности о том, что в случае оказания со стороны России давления или же введения ею эмбарго в отношении Армении, США окажут решительную поддержку в следующих сферах:

1. Обеспечение Армении необходимыми поставками дизельного топлива и энергоносителей.

2. Обеспечение АЭС "Мецамор" альтернативным российскому ядерным топливом (в настоящее время за это отвечает Росатом). Также США готовы обеспечить Армению всей необходимой технической поддержкой для управления и поддержания функционирования АЭС.

3. Обеспечение Армении, импортирующей пшеницу и пшеничную муку из РФ, соответствующими альтернативными поставками. Проблема продовольственной безопасности особенно остро встала перед Арменией после деоккупации азербайджанских территорий, на которых незаконный режим выращивал пшеницу.

4. В случае необходимости армянские интернет-провайдеры будут обеспечены американским спутниковым интернетом.

5. США готовы покрыть возможный дефицит валюты в Армении в случае его возникновения вследствие резких санкционных шагов России.

6. Вооруженные силы Армении будут обеспечены необходимой военной техникой, обмундированием и вооружением, органы безопасности Армении, включая полицию, будут получать необходимую техническую поддержку.

Американская сторона гарантирует, что по всем указанным выше пунктам ею с лихвой будет обеспечена полная поддержка армянским партнерам. И это при том, что Армения не вышла пока из ОДКБ и ЕАЭС. Более того, представители официального Еревана уже успели публично заявить, что выхода РА из ОДКБ и ЕАЭС не планируется. Также напомню, что в РА по-прежнему находится и никуда не собирается передислоцироваться 102-ая российская военная база.

В Армении понимают опасность пути, идти по которому согласился официальный Ереван.

"Пашинян последовательно идет по пути изменения внешней политики Армении, а политический вектор, в результате которого Армения постигнет судьба Украины, станет полем боя для российских и западных войск", - об этом оппозиционный депутат Гагик Минасян заявил армянским СМИ.

И он абсолютно прав. Совершенно очевидно, что США используют российско-украинскую войну в своих интересах.

У Соединенных Штатов с момента начала этой войны были все возможности оказания Украине военной помощи Украине в таком объеме, чтобы она одержала победу над Россией. Но этого не произошло. Почему? Ответ очевиден - США заинтересованы в одновременном ослаблении и Украины и России. В Белом Доме руководствуются все тем же принципом - разделяй и властвуй.

Тот же принцип ими был взят на вооружение и в армяно-азербайджанском конфликте. Именно поэтому, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США не сделали ничего для оказания давления на страну-оккупанта, коей являлась Армения. Более того, в октябре 1992 года Конгресс США принял закон под названием "Акт в поддержку свободы", регулирующий оказание государственной помощи бывшим советским республикам. Согласно 907-й поправке этого закона, правительству США запрещалось оказывать помощь официальным структурам Азербайджана.

Вдумайтесь в суть того решения! В тот год, когда армянскими боевиками был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, когда армянские оккупанты захватили Шушу, США оказали политическое давление не на Армению, а на Азербайджан!

Да, действие 907-й поправки приостанавливается президентом США начиная с 2002 года на ежегодной основе, в соответствии с полномочиями, которыми Конгресс наделил его в 2001 году. Но сам этот факт останется грязным пятном на репутации США, которые открыто и цинично поддержали оккупантов, а не жертву оккупации.

Также имеет смысл вспомнить о том, что именно США оказывали открытую и ежегодную финансовую помощь никем не признанной "нкр". При этом, никаких санкций против РА, за оккупацию 20% территорий Азербайджана и игнорирование резолюций ООН, США так и не ввели.Почему? Потому, что в Белом Доме не хотели урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Он им был нужен для одновременного давления на Баку и Ереван, для управления хаосом войны.

Но Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне и провел блестящую контртеррористическую операцию, восстановив свои суверенитет и территориальную целостность. Все, армяно-азербайджанский конфликт окончательно урегулирован! Урегулирован ценой жизни шехидов, ценой мужества и сплоченности всего азербайджанского народа, благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

И вопреки, соответственно, планам и желанию США. И вовсе не удивительно то, что ка американские конгрессмены и сенаторы требуют теперь осуждения Азербайджана, введения санкций против нашей страны. Вдумайтесь в маразм и цинизм ситуации - осуждают страну, которая освободила свои земли от оккупации, поощряя и прославляя государство-оккупанта! Причем, громче всех звучат голоса таких одиозных политиков, как Боб Менендес, которого американская прокуратура обвинила во взяточничестве "в связи с их коррумпированными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси".

Кроме того известно, что Менендес и его армянская жена получали наличные деньги и золотые слитки на сотни тысяч долларов в обмен на использование своего влияния в интересах правительств других стран. В частности, американские федеральные прокуроры 12 октября обвинили Менендеса в том, что в период с 2018 по 2022 год он действовал, выполняя поручения египетских военных и разведчиков.

И вот этот грязный, коррумпированный политик, предавший интересы своей страны, имеет наглость лепетать что-то против Азербайджана. Почему? Потому, что он понимает общий курс Белого Дома. Там, как видим, мечтают погрузить Южный Кавказ вместо новой, большой войны. Там жаждут создать хаос, дабы управлять им. В Азербайджане все это видят и делают соответствующие выводы. Если коротко, то никакие планы США не помешают Азербайджану добиваться поставленных задач. Так было и в случае с восстановлением нашей территориальной целостности, так будет и в будущем.