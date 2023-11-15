Госдеп США вмешивается во внутренние дела Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Одержимые манией величия Соединенные Штаты Америки, которые переживают самый глубокий внутренний кризис за всю свою историю, известны тем, что постоянно суют свой нос в чужие дела по всему миру. Конечно, есть те, кто преклоняется перед американской властью, репутация которой серьезно пошатнулась с президентством Байдена. Среди таких стран впереди всех идет РА, которая радостно хлопает в ладоши при любом антиазербайджанском заявлении, звучащем из Штатов. Там частенько и зря не думают, что Азербайджан - более выгодный партнер и союзник, нежели попрошайка-Армения.

Всякие сомнительные Менендесы, Шиффы и другие агенты армянского лобби промыли мозги всем, кто не разбирается в истории. В США, кстати, с образованием нынче туго. Американцы настолько мало имеют знаний, что не могут элементарно назвать какие-то страны или столицы государств. Многочисленные видео-опросы можно посмотреть в YouTube.

Подобной глупостью, видимо, заразились и в Государственном департаменте, где изъявили желание диктовать Азербайджану, что ему делать с проектом Зангезурского коридора.

"Любой коридор должен создаваться только с согласия Армении, что приведет к транзитному буму для стран региона и мировых рынков, поскольку будет обеспечен доступ к указанным товарам. Транспортный коридор, который будет создан в ином варианте, с применением силы или при участии Ирана, столкнется с решительным ответом", - заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О' Брайен.

Похоже, что О'Брайен забыл с кем разговаривает. Мы не Армения, которая готова вставать на колени при любом указе. Никто не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела нашей страны, а тем более ее политику.

Армянский нарратив в словах помощника госсекретаря очевиден. Он столько наслышался истерик армян, что ушел от реальности и слепо верит, что будет какая-то новая война. Госдеп, следящий за всеми заявлениями и новостями в мире, внезапно забыл, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз подтверждал то, что мы признаем территориальную целостность Армении и Баку не нужна очередная война.

С очередным таким напоминанием глава государства выступил во время военного парада по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди, где, в частности, заявил, что мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место.

"Враг встал перед нами на колени, и сегодня я выступаю тут перед победоносными Вооруженными силами Азербайджана. То есть мы выполнили все задачи. Но в то же время вопросы, связанные со строительством армии, будут и впредь оставаться для нас одними из приоритетных. Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается открытия дорог через Иран, то мы сами в праве решать, где, откуда, как и с кем начинать те или иные проекты, в том числе и открытие дорог. В Баку всегда выступали лишь с мирными инициативами, которые к сожалению игнорируются Арменией или растягиваются. Раз сказали, два сказали, три сказали...Ну не хотите, как хотите, пойдем делать проект Зангезурского коридора с Ираном. И оправдываться за свои решения мы ни перед кем не собираемся.

Мы будем делать то, что считаем нужным во благо нашей страны, всего региона и никто нам не указ. Азербайджан независимое государство, в отличие от Армении и сам решает с кем сотрудничать, когда, как и на каких условиях.

В Баку ведь не лезут во внутренние дела Штатов, у которых, напомним, гигантские демографические и экономические проблемы - быстрорастущая инфляция, 80% браков заканчиваются разводами, левые взяли под контроль все социальные слои и диктуют свои условия и нетрадиционные взгляды, убивающие современные ценности, что сказывается на психологическом здоровье американцев.

Да, в США сейчас совершенно нездоровое общество - мужчины стали женственнее, а женщины мужественнее. И это ныне норма, диктуемая демократами и так называемой "woke"-толпой, считающей себя превыше всех. На фоне этого сторонники правого движения, в частности, консерваторы, не могут исправить ситуацию, потому как администрация Байдена, боясь расправы на уровне культуры отмены (cancel culture) бездействует по всем направлениям, в результате чего экономика практически рухнула. Законы не работают или их не исполняют те, кто должен их исполнять. Сколько раз за последнее время мы слышали новости о шатдауне правительства?

Так что Госдепу есть чем заниматься и пусть он лучше занимается непосредственно этими делами. Язык ультиматумов может сработать с Арменией, но не с Азербайджаном. А пока лучше разобраться со своими проблемами, прежде чем советовать как поступать другим.