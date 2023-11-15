https://news.day.az/politics/1614713.html Азербайджан - важный партнер ЕС на Кавказе - Саймон Мордью
Азербайджан - важный партнер ЕС на Кавказе - Саймон Мордью
Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети "X" написал главный советник по внешней политике президента Европейского совета Саймон Мордью.
Он отметил, что обсудил отношения между ЕС и Азербайджаном с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым.
"Я подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером ЕС на Кавказе. ЕС продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для продвижения мирного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.
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