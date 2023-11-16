Ереван создает репутационные риски для Парижа

Автор: Байрам Эльшадов

Международная политика - явление весьма волатильное и, как правило, непредсказуемое. Слишком много факторов могут повлиять на изменение позиций и баланс сил. Да и зачастую сложно просчитать все переменные и принять оптимальное решение.

И в центре такого интересного треугольника оказалась Франция. И благодарить за это ей стоит Армению. Вчера французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химоружия в 2013 году. Согласно имеющимся данным, помимо сирийского лидера, обвинения выдвинуты в отношении его брата Махера Асада, который является командующим Республиканской гвардией Сирии (элитное военное формирование, предназначенное для защиты сирийских властей), а также еще двух генералов, имена которых агентство не уточняет.

Не прошло и 24 часов, как Армения, союзница Франции, показала Парижу чего стоит ждать от Еревана в рамках такого "союзничества". Спустя некоторое время после появления сообщений о выдаче ордера на арест, президент Сирии Башар Асад провел переговоры с вице-спикером парламента Армении Акопом Аршакяном, в ходе которых поддержал Армению. Согласно данным армянских СМИ, стороны также обсудили развитие отношений между странами и ситуацию на Южном Кавказе.

Получается интересная ситуация. Франция считает Асада диктатором и, практически, одним из худших людей на планете, судя по обвинениям, выдвинутым против главы сирийского государства. А с другой стороны, ее союзница обсуждает с Асадом важные проблемы. Весьма очевидно, что поведение Армении в данном контексте, мягко говоря, странное.

Но тут есть еще один момент, реакция Парижа на который будет весьма интересна. Армения позиционирует себя как "бастион демократии" на Кавказе, фактически громко заявляя о том, что Ереван является самой демократичной столицей в регионе. При этом армянские политики манипулируют этим тезисом в своих попытках разворота внешнеполитического курса на Запад. Но вопреки этому, высокопоставленные представители Армении проводят встречи и переговоры с теми, кого на Западе считают диктаторами и воплощением зла. И интересны два момента. Во-первых, проигнорирует ли это Франция, и как долго станут терпеть такие игры в "демократию" на Западе?

Понятно, что для западных стран, в частности Франции, дружба с Арменией имеет определенные мотивы, включающие в себя геополитические. Но в определенный момент даже Франции придется решать как быть с Арменией, ведь такая дружба несет в себе угрозу серьезных репутационных рисков для Парижа.