Под руководством Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепило свой авторитет на международной арене - премьер Кубы на встрече с Теймуром Мусаевым
Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепило свои авторитет и роль на международной арене, став организацией с весомой политической силой.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Круз на встрече с азербайджанской делегацией, возглавляемой министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым.
"На встрече премьер-министр Республики Куба отметил исключительную роль национальных лидеров Азербайджана и Кубы в развитии дружеских связей между нашими народами.
Мануэль Марреро Крус отметил, что контакты между нашими странами в последнее время заметно активизировались и существуют широкие перспективы совместного сотрудничества в различных сферах.
Теймур Мусаев выразил благодарность Мануэлю Марреро Крусу за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что данный визит является закономерным итогом отношений между руководителями двух стран", - говорится в сообщении ведомства.
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