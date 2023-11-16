Под руководством Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепило свой авторитет на международной арене

- премьер Кубы на встрече с Теймуром Мусаевым

Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Движение неприсоединения укрепило свои авторитет и роль на международной арене, став организацией с весомой политической силой.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Круз на встрече с азербайджанской делегацией, возглавляемой министром здравоохранения Азербайджанской Республики Теймуром Мусаевым.

"На встрече премьер-министр Республики Куба отметил исключительную роль национальных лидеров Азербайджана и Кубы в развитии дружеских связей между нашими народами.

Мануэль Марреро Крус отметил, что контакты между нашими странами в последнее время заметно активизировались и существуют широкие перспективы совместного сотрудничества в различных сферах.

Теймур Мусаев выразил благодарность Мануэлю Марреро Крусу за теплый прием и гостеприимство. Он отметил, что данный визит является закономерным итогом отношений между руководителями двух стран", - говорится в сообщении ведомства.