У Зангилана есть потенциал стать крупным логистическим центром в регионе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангеланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Он также отметил, что в настоящее время в селе Агалы Зангиланского района проживает 175 семей (871 человек).

"Согласно "Государственной программе по Великому возвращению", в 2022-2026 годах в Джебраиле, Губадлы и Зангилане будут построены 3 города, 5 поселков, 24 села. Зангилан станет транспортным узлом. Кроме того, был заложен фундамент новой дороги в Агбенде для развития торговых и транспортных связей с Ираном", - добавил В.Гаджиев.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.