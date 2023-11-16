В ближайшие месяцы мы намерены подписать мирный договор с Азербайджаном

Наша политическая воля подписать мирный договор с Азербайджаном в ближайшие месяцы остается непоколебимой

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в Национальном собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Вершина нашей системы интересов - экономическое развитие Армении, мирная повестка направлена на обслуживание этих двух вершин. В связи с этим наша политическая воля подписать мирный договор с Азербайджаном в ближайшие месяцы остается непоколебимой, конечно, с учетом того, что Армения не может подписать этот договор в одиночку, и для этого также необходима подпись Азербайджана", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что три ключевых принципа мира, по сути, были согласованы с Азербайджаном, и это произошло в ходе переговоров 14 мая и 15 июля в Брюсселе.