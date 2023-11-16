Вусал Гусейнов о проживающих в Карабахе гражданах армянского происхождения

В настоящее время проводится предварительная регистрация для граждан армянского происхождения, проживающих в Ханкенди и других населенных пунктах Карабаха.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов.

"Информация об этом обрабатывается в централизованном порядке", - добавил он.

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