https://news.day.az/politics/1614845.html Турция надеется, что Армения оценит новую возможность мира с Азербайджаном - Яшар Гюлер
Турция надеется, что Армения оценит новую возможность мира с Азербайджаном - Яшар Гюлер
Турция надеется, что Армения оценит новую возможность мира с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
"Открылись новые возможности для установления постоянного мира между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения оценит это", - подчеркнул Я.Гюлер.
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