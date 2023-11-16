Турция надеется, что Армения оценит новую возможность мира с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Открылись новые возможности для установления постоянного мира между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения оценит это", - подчеркнул Я.Гюлер.