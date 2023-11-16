Карабахский вопрос использовали против развития армянской государственности

Карабахский вопрос использовался в качестве инструмента против укрепления армянской государственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны.

"То, что мы хотели по вопросу Карабаха, невозможно было достичь, как минимум, после Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 г. И все те, кто после присоединения к "консенсус -1" на этом саммите, в закрытой части официальных встреч и на банкетах убеждал, что это возможно и обязательно будет, и все время нас воодушевлял, преследовал лишь одну цель - не допустить становления армянского государства", - сказал Пашинян.

По словам главы правительства, они использовали карабахский вопрос в качестве рычага, чтобы не позволить развивать армянскую государственность - до того момента, когда решение вопроса привело бы к де-факто или де-юре прекращению существования независимой Республики Армения.

"Как минимум, с 1996 г. карабахского вопроса не существовало. Существовал вопрос Республики Армения. И события 1998 г., 27 октября 1999 г., 2020 г. и 2023 г. нужно рассматривать именно в этом контексте", - считает Пашинян.