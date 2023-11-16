Корона Восточного Зангезура

Автор: Абульфаз Бабазаде

Лачин - символ победы и возрождения

Как известно, познание прошлого тесно сопряжено с процессами, которые происходят в массовом сознании, ведь в исторических представлениях немало того, что определяется настоящим моментом и тем, как понимают люди перспективы и желаемые цели.

Историческая память часто бывает эмоционально окрашена, и потому в нашей памяти отчетливо фиксируются значимость триумфа и достойные, беспрецедентные достижения Страны огней. Наша генетическая память призывает нас сохранить духовное историческое наследие, которое все чаще мотивирует нас на новые свершения.

Итоги 44-дневной Отечественной войны, а также сентябрьские локальные антитеррористические мероприятия, окончательно восстановившие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, еще раз доказали неизбежность торжества исторической справедливости, так как сама жизнь и Вселенная созданы и существуют во имя истины и той же справедливости.

Посетив освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, мы еще раз убедились в том, что 30 лет жизни наших соотечественников как вынужденных переселенцев, антигуманное, нецивилизованное и варварское отношение Армении ко всему азербайджанскому стали большим испытанием для нашего народа, а преодоление этого испытания под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и победоносной Азербайджанской армии стали несоизмеримым вознаграждением свыше.

Лачин, который справедливо называют короной Восточного Зангезура, достойно предстал пред нами и всем мировым сообществом как символ Победы и возрождения нашей родной Отчизны.

Газета "Бакинский рабочий" постоянно обращается к теме возрождения освобожденных районов, городов и сел, и Лачин в этом списке далеко не последний.

Посетив в очередной раз этот прекрасный город, мы побывали на многих важных объектах, прошлись по бульвару, который своим ночным преображением может дать фору столичному Приморскому. А бутик-отель, в котором нам посчастливилось погостить, по форме и исполнению не имеющий аналогов и находящийся в объятиях первозданной природы, оставил у нас только одни приятные ощущения...

Городская инфраструктура сконцентрирована таким образом, что пребывание в Лачине хочется продлить, чтобы в полной мере успеть насладиться как великолепной природой, так и местным сервисом.

Наши соотечественники, которые уже вернулись в свой родной край, каждый день празднуют свое Великое возвращение. Красивые и удобные дома, обеспеченные всем необходимым для комфортного проживания, в том числе постоянным электричеством, водо- и газоснабжением, уютный интерьер и приусадебный участок с огородом и пр. подтверждают, что жители освобожденных от оккупации территорий, и Лачин этому еще одно свидетельство, находятся под неустанной заботой государства и лично Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Открытие новых объектов, безусловно, требует приложения большого количества рабочих рук, а это стимулирует занятость и трудоустройство горожан. Лачин обладает таким большим человеческим потенциалом, что там можно развернуться по полной, создать необходимые, более того, инновационные условия для проживания.

Высокая потребность в квалифицированных кадрах способствовала созданию благоприятных условий для достижения этого качества.

И Лачин в этом преуспел, начав с самой первой ступени. Благодаря заботе главы государства в городе капитально отремонтирована полная средняя школа №2 на 510 учащихся, которую нам удалось посетить. Величественное здание и прекрасная материально-техническая база школы говорят о том, что для лачинских детей созданы все условия для получения качественного образования, отвечающего мировым стандартам. Еще один плюс - школьные автобусы помогают учащимся вовремя приезжать в школу и уезжать домой.

В беседе с нами директор школы Севиндж Джаббарова отметила, что школа вернулась в родной город, долгие годы проведя в изгнании. Все эти годы школа "кочевала" из одного учебного заведения Баку в другое в поисках лучшей организации учебного процесса и удобного расположения, как говорят сегодня, удобной локации.

- Сегодня нас переполняют двоякие чувства, - говорит Севиндж ханым. - С одной стороны мы оплакиваем наших шехидов, которые ценой жизни отстояли нашу родную землю и освободили ее от врага, с другой - радуемся, что вернулись в свои дома, можем ходить в свою родную школу. Ведь я тоже выпускница этой школы, а последние 13 лет с гордостью руковожу этим учебным заведением. Несмотря на то, что у нас созданы отличные условия для ведения учебного процесса и имеются инновационные образовательные средства, мы не намерены отказываться от накопленного в период вынужденного изгнания опыта и возрождаем былые традиции наших педагогов, с большим удовольствием передавая ученикам их опыт.

Весь коллектив школы бесконечно благодарен главе государства - Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за столь высокий уровень заботы и поддержки о наших учащихся. На нас лежит огромная ответственность за доверие, которое оказало нам руководство страны, и мы сделаем все, чтобы оправдать его, - отметила С.Джаббарова.

В целом, площадь трехэтажного здания школы составляет 4550 квадратных метров. В ней имеются девять классов на 24 места, пять классов на 18 мест и четыре класса на 12 мест, класс информатики, класс по технологии, 3 лаборатории, подготовительный класс на 18 мест и зал военной подготовки на 24 места.

Нам также удалось поговорить с учащимися школы, которые, может быть, сегодня радуются больше всех. Перебивая друг друга, они говорили о том, что счастливы продолжить учебу в родном городе, и пообещали прославить Лачин на весь мир как центр науки, культуры и просвещения. Ведь благоприятные и комфортные условия, которые созданы для них как дома, так и в школе, ничего другого, как учиться на "отлично", не оставляют...

Придет время, а оно обязательно придет, когда мы все без исключения и с чувством гордости и ответственности скажем, что стали свидетелями великих исторических свершений. К сожалению, попадаются еще завистники и скептики, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут "пережить" достижения нашей страны за последние двадцать лет, в том числе послевоенные реалии.

Надо быть слепым, глухим и просто невеждой, чтобы усомниться в достоверности этих достижений, а чтобы их понять и признать, достаточно быть настоящим гражданином своей Родины и истинным азербайджанцем.

Баку-Лачин-Баку