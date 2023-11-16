Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Баку отказался от встречи, которая должна была состояться 20 ноября 2023 года в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В комментарии отмечено, что односторонние и предвзятые заявления, высказанные помощником госсекретаря США Джеймсом О'Брайеном на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей 15 ноября 2023 года, являются бесполезными, необоснованными и неприемлемыми.

"Такой односторонний подход может привести к тому, что США утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне", - говорится в комментарии МИД.