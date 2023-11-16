МИД Азербайджана указывает Вашингтону на последствия его заявлений

США, не являющиеся страной региона, своими шагами и заявлениями наносят удар по усилиям стран региона в сфере обеспечения транспортной безопасности.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

В комментарии говорится, что американской стороне хорошо известно, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из пункта 9 трехстороннего заявления 2020 года, побудило Азербайджан принять решение о строительстве альтернативных дорог.

"Согласование порядка прокладки коммуникаций с соседними государствами, в том числе с Ираном по маршруту в Нахчыванскую Автономную Республику, является суверенным правом Азербайджана. На этом фоне Азербайджан в очередной раз подтверждает приоритет формата "3+2" (Азербайджан-Армения-Турция-Россия-Иран) для безопасности региона. Любые комментарии в этом направлении, ставящие под угрозу указанные усилия, неуместны", - отмечает МИД.