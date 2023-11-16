Баку считает неуместной возможность визитов на высоком уровне из США в Азербайджан

Высказывание "применение Азербайджаном силы подорвало доверие и вызвало сомнения в приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией" не имеет никакой ценности, учитывая, что жертвой почти 30-летней агрессии и применения силы стал именно Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу необоснованных заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена на слушаниях подкомитета по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Азербайджан еще раз подчеркивает, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН имеет легитимное право использовать силу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Что касается заявления о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и "в наших двусторонних отношениях" не может быть "сотрудничества, как раньше", то следует отметить, что отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет в равной степени применяться и Азербайджаном. В таких обстоятельствах мы считаем неуместной и возможность визитов на высоком уровне из США в Азербайджан", - говорится в сообщении МИД.