Пытаться заставить Азербайджан действовать в чуждых ему интересах – задача невыполнимая

Принцип зеркальности существует не только в человеческих отношениях. Этот принцип справедлив и для политики. Сколько армян вернутся в Карабах, столько же азербайджанцев должны вернуться в Западный Зангезур. Что предложат нам, то и мы предложим армянской стороне. Принцип "ты - мне, я - тебе" в человеческих отношениях считается циничным, но в политике он приемлем и неоценим. Особенно в нашей ситуации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Почему армяне и международное сообщество так напрягаются, когда Азербайджан заговаривает об азербайджанцах, изгнанных из Армении, о людях, которые исторически жили в Западном Зангезуре и стали жертвами жестоких этнических чисток? Трудно сказать. Эта тема не содержит никакой угрозы для суверенитета и целостности Армении. Азербайджанские беженцы имеют полное право на возвращение, это было бы справедливо. Азербайджан, считаю, правильно излагает свою позицию - и с политической, и с дипломатической, и с правовой точек зрения. Осталось дождаться, чтобы наши взаимоотношения дошли до такого уровня, когда обсуждение этого вопроса станет возможным.

Каждый человек имеет право жить на своей родине. И будет совершенно справедливо, если параллельно с возвращением армян в Карабах, так же и азербайджанцы будут возвращаться на свои родные земли в Армению. Сегодня в Западном Зангезуре пустуют сотни сел. Это те села, в которых раньше жили азербайджанцы, и которые армянская сторона так и не сумела заселить. Вернувшись, азербайджанцы возродят эти села и эти земли. Все это принесет развитие Зангезуру и Армении в целом. Это очень позитивный процесс, который должен не пугать, а радовать наших соседей.

Азербайджан, как всегда, находится в правовом поле. И при этом он же, как всегда, находится под прессингом. Прессинг идет со всех сторон. Все, кому не лень, хотят нам что-то доказать и показать, в чем-то нас обвинить и читать нам нотации. Этих критиков следует отослать почитать международное право, где черным по белому четко прописана незыблемость территориальной целостности стран. Этот принцип поддержан всеми и является основой стабильности сложившегося миропорядка. Следуя этому принципу, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, реализовал собственными силами четыре резолюции ООН. Его бы стоило с этими успехами поздравить, а не подвергать давлению и критике.

Очень неприятно, что нам все достается с большим трудом, что нам приходится постоянно бороться за признание наших побед, доказывать то, что у других принимается по умолчанию, и добиваться правды, которая и так лежит на поверхности. Это несправедливо и неправильно, но таковы реалии, и Азербайджану приходится в них жить. Пока миром правят двойные стандарты, о мире говорить не стоит. Проблемы будут продолжаться, и мы еще будем свидетелями возникновения новых очагов конфликтов и войн. Остановить это можно только отказом от двойных стандартов и введением единого стандарта отношения к странам и народам. Международное право должно быть единым для всех, оно должно быть применимо для всех, независимо от национальной, расовой или религиозной принадлежности. Приоритетность его принципов не должна зависеть от того, о какой стране или народе идет речь, кому эта страна или народ нравятся или не нравятся.

Обратите внимание, как громко защищается сегодня принцип территориальной целостности касательно Армении, и как те же страны и политические круги пытались отодвигать его на второй план, когда речь шла об Азербайджане. Мы помним, как этот принцип пытались ставить позади принципа самоопределения, помним разговоры о якобы необходимости модернизации международного права. Сегодня же принцип территориальной целостности стал основополагающим, что, в принципе, правильно. Но в этом вопросе ведь должен быть единый стандарт, чтобы можно было говорить о региональной стабильности. Никто и никогда не требовал от Армении признания территориальной целостности Азербайджана. Зато сегодня все, кому не лень, требуют от нас признания целостности Армении.

Вряд ли Ереван сильно напуган перспективой возвращения азербайджанских беженцев. Думаю, это, скорее, спектакль, разыгрываемый армянской дипломатией. Истерия устроена армянской стороной на всех международных площадках. Я бы даже назвал это фундаментальной истерией, потому что армянская диаспора имеет очень большой опыт в таких делах и создала за многие годы прочный фундамент для подобных кампаний. Мы должны это признать и принимать во внимание. У армян есть определенные цели, которых они стремятся добиться. Сюда входят применение санкций к Азербайджану и массовое и безоговорочное возвращение в Карабах так называемых "беженцев". Хотя после драки, как известно, кулаками не машут, армянская сторона продолжает это делать, рассчитывая, что кто-нибудь да попадется под удар ее кулака. Но соседи не учитывают, что в Азербайджане очень внимательно и серьезно наблюдают за всем происходящим и против каждого их шага здесь принимаются превентивные меры. Азербайджан всегда находится на десять шагов впереди.

Армения идет привычным для нее путем, несмотря на то, что геополитические реалии стали другими и для нее самой в регионе очень многое переменилось. Сегодня старая методика уже не работает так эффективно, как работала тридцать лет. Вот посмотрите, Никол Пашинян буквально в каждом своем заявлении говорит о готовности к миру, а тем временем договаривается с Францией и США о военном сотрудничестве. Как известно, Франция уже начала поставки вооружения Армении, а на днях была достигнута договоренность об обеспечении Соединенными Штатами армянской армии военной техникой, обмундированием и боеприпасами. Утверждается, что все это делается для противодействия России на случай, если та попробует свернуть армян с западного вектора. Но противодействие Армении России, даже с западным вооружением, не выглядит реальным. Зато миру в регионе все эти приготовления могут нанести и уже наносят непоправимый ущерб.

МИД Азербайджана довольно жестко высказался по этому поводу. Это заявление, на мой взгляд, должно произвести эффект холодного душа как на армян, так и на их новых партнеров по вооружениям. Идущие процессы, повторю, не помогают достижению мира в регионе, а лишь ведут к эскалации напряженности. Каждому должно быть ясно, что Азербайджан не будет просто стоять и наблюдать за милитаризацией Армении. Конечно, каждая страна имеет право на армию и сотрудничать в оборонной сфере с кем ей удобнее и выгоднее. Однако здесь мы имеем дело с другим случаем. Армения - это страна, которая осуществила военную агрессию, тридцать лет держала под оккупацией азербайджанские земли, чинила этнические чистки и вандализм, а сегодня, потерпев сокрушительное поражение, не может избавиться от реваншистского мышления. Хотел бы тут напомнить, что после Второй мировой войны Германии и Японии было запрещено иметь полноценные вооруженные силы, а о продаже им оружия вообще не могло быть речи.

В желание Запада достичь мира в регионе я не верю. Желай Европа и США мира на Южном Кавказе реально, они бы действовали иначе. Они бы создали условия для встреч лидеров двух стран, всячески их поощряли к сближению, а не мешали мирному процессу. То, что происходит, это откровенный прессинг на Баку. Пытаться путем прессинга заставить Азербайджан действовать в чуждых ему интересах - задача невыполнимая. Эти попытки только откладывают мир на далекую перспективу. Разве этот мир нужен только нам? Армения разве в нем не заинтересована? Скажу даже больше - Армения должна быть благодарна нам за завершение конфликта. Если раньше Европа не могла развивать с ней интеграционных связей, так как эта страна, пусть даже это никем вслух не произносилось, была агрессором, то теперь перед Арменией открылись просторы ЕС, куда ее сейчас активно завлекают. После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, Армения превратилась в рукопожатного члена мирового сообщества. Думаю, это повод армянской стороне задуматься.

Да, тридцатилетняя оккупация и две войны обошлись Азербайджану очень дорого, но жить постоянно в состоянии вражды, будучи соседями, невозможно. В Азербайджане это хорошо понимают, но не хотят осознать в Армении. Загладить свою вину армянская сторона может только искренним содействием мирному процессу. Ей ничего не грозит, так как Азербайджан никогда не претендовал и не претендует на ее международно признанную территорию. Разговоры о возвращении азербайджанских беженцев и термин "Западный Азербайджан" не являются признаком экспансионистских планов Баку. Это - всего лишь отражение исторических реалий. Азербайджанцы веками жили на этих землях и имеют полное право на возвращение к родным очагам. Мы говорим о возвращении людей на эти земли, а не о возвращении этих земель Азербайджану. Сегодня это международно признанная часть Армении, а Азербайджан уважает международное право. Историю нужно оставить историкам, а строить отношения между странами следует, исходя из реалий. Что и делает Баку. Азербайджан не претендует на свои исторические земли, он исходит из сложившихся реалий, закрепленных на международной арене. Президент Ильхам Алиев говорил, что мы вернемся в Зангезур, но не на танках, а на легковых автомобилях. Этим, по-моему, все сказано. Эти слова означают мирную повестку и мирные отношения. Мы уважаем границы и целостность всех стран и требуем такого же отношения к себе. Разве мы многого требуем?

При наличии доброй воли с армянской стороны азербайджанцы могут вернуться в Армению. Если наш регион является частью цивилизованного мира, он должен следовать нормам цивилизованных отношений. Если будет подписан мирный договор, откроются коммуникации, восстановятся дипломатические отношения, возвращение азербайджанцев станет возможным. Если в процессе установления мира в регионе международное сообщество нам поможет не только на словах, жизнь на Южном Кавказе очень изменится.

Я лично вижу перспективу возвращения азербайджанцев в Армению. Это вряд ли произойдет очень скоро, но произойдет. Все зависит от того, какой импульс будет дан мирному процессу. Нынешнему поколению армянских политиков выпал шанс изменить историю, написанную для Армении внешними акторами. Конфликт завершен, что, как я выше отметил, открыло перед армянским народом перспективы не только где-то в Калифорнии или Марселе, но и на Южном Кавказе, в их собственном государстве. Трезвомыслящие армянские эксперты сегодня задаются вопросом, что дал Армении карабахский конфликт, и поминают недобрым словом Зори Балаяна и Сильву Капутикян. Думаю, в Армении найдутся силы - и в политическом истэблишменте, и в гражданском обществе, которые осознают, что мирный процесс необходим будущему нашего региона. Мы не должны думать только о сегодня, мы должны думать о завтра, о будущих поколениях, которые будут жить в этом регионе. Мы должны думать о том, как обеспечить им мирное будущее и не настраивать на ненависть и кровопролитие.

Для нас это несложная задача. Мы, азербайджанцы, миролюбивая нация. И толерантная. Кстати, 16 ноября отмечался всемирный день толерантности. Могу смело назвать эту дату праздником Азербайджана. Обвиняя нас в этнических чистках и ксенофобии, внешние игроки в упор не хотят видеть моноэтничности Армении, достигнутой вовсе не путем эволюции и естественного отбора. Моноэтничность Армении это результат этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и представителей других народов. Армения это не островная Япония, не граничащая с другими странами, чтобы быть моноэтничной. В таком регионе, как Южный Кавказ, моноэтничность в принципе невозможна и может быть достигнута только целенаправленно и искусственным путем.

При наличии доброй воли с армянской стороны, мы всегда сделаем шаг навстречу, оставив прошлое позади. Мы не забудем того, что было, того, что пережил наш народ по вине соседей, но это прошлое не будет определять наше будущее. Мы готовы идти дальше, если к этому готова Армения.

Лейла Таривердиева