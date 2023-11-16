В посольстве Италии в Азербайджане открылся офис военного атташе.

Об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури, сообщает в четверг Day.Az.

"Мы сотрудничаем и в военной сфере, и это важно", - подчеркнул посол.