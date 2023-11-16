https://news.day.az/politics/1614937.html В посольстве Италии в Азербайджане открылся офис военного атташе
В посольстве Италии в Азербайджане открылся офис военного атташе
В посольстве Италии в Азербайджане открылся офис военного атташе.
Об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури, сообщает в четверг Day.Az.
"Мы сотрудничаем и в военной сфере, и это важно", - подчеркнул посол.
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