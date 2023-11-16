https://news.day.az/politics/1614958.html Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"
Отряд морского спецназа ВМС Азербайджана примет участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023".
Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турции для участия в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", запланированных в городе Мармарис.
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