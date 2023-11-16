Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"

Отряд морского спецназа ВМС Азербайджана примет участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023".

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турции для участия в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023", запланированных в городе Мармарис.