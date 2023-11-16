Провокация ЕС против Азербайджана

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в очередной раз озвучил обвинения в адрес Азербайджана в связи с ситуацией в Карабахе, сообщает в четверг Day.Az.

Боррель отметил, что ЕС осуждает антитеррористические меры Баку, осуществленные в Карабахе 19-20 сентября с целью изгнания незаконных армянских вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана. От имени ЕС чиновник призвал Азербайджан "обеспечить права и безопасность карабахских армян".

Более того, он сказал, что ЕС удвоил пакет гуманитарной помощи до 10,45 миллиона евро и активировал механизм гражданской защиты ЕС по просьбе Армении. "Около 15 миллионов евро бюджетной поддержки будет выделено Армении для удовлетворения социально-экономических потребностей и финансирования продовольствия и топлива", - добавил Боррель.

В свете очевидного безразличия Евросоюза к вооруженной агрессии Армении против суверенных территорий Азербайджана, продолжавшейся более трех десятилетий, в сочетании с его нежеланием осудить перемещение более 1 миллиона азербайджанцев в качестве внутренне перемещенных лиц и беженцев, наряду с политикой этнических чисток и преступлений против человечности, направленных против азербайджанцев, очевидная поддержка этой структурой Армении и ее угрожающая риторика в адрес Азербайджана служат яркой иллюстрацией предвзятой политики и двойных стандартов.

Нет необходимости подчеркивать, что средства, предоставляемые ЕС, могут тайно поддерживать милитаризацию Армении, создавая угрозу миру и стабильности в регионе. Этот вклад в политику, способствующую потенциальной конфронтации, возлагает прямую ответственность на ЕС.