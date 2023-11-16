Сахиба Гафарова обсудила роль межпарламентских связей с председателем Совфеда Федерального собрания РФ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Кыргызскую Республику встретилась в Бишкеке с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией в двустороннем и многостороннем форматах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Было выражено удовлетворение поступательным развитием отношений между нашими странами в экономической, политической и гуманитарной сферах. Отмечена важная роль регулярных встреч и дискуссий глав государств в дальнейшем расширении наших отношений.

Валентина Матвиенко подчеркнула необходимость развития торгово-экономических связей между нашими странами, межрегиональных отношений, а также обратила внимание на то, что обсуждается реализация крупных инфраструктурных проектов.

Председатель Совета Федерации коснулась роли законодательных органов в развитии отношений между нашими странами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предоставила обширную информацию о текущей ситуации в регионе. Она напомнила, что после того как в 2020 году Азербайджан освободил свои территории от оккупации он предложил Армении нормализовать отношения и подписать мирный договор. Армения не выполнила свои обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, продолжила политические и военные провокации, минирование территорий Азербайджана, а также поддержку незаконного режима на наших территориях. С.Гафарова проинформировала о ставших следствием всего этого локальных антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном в сентябре текущего года.

Она довела до внимания, что Азербайджан стремится к обеспечению постоянного мира и безопасности в регионе и что подписание мирного соглашения приведет к устойчивой региональной стабильности и безопасности. К сожалению, вместо того чтобы подписать инициированное Азербайджаном мирное соглашение, Армения ведет грязную кампанию против нашей страны на международных площадках, пытаясь ввести в заблуждение международное сообщество надуманными обвинениями. Спикер парламента выразила сожаление по поводу того, что некоторые страны присоединились к этой лживой кампании против Азербайджана, и заявила, что это неприемлемо.

Сахиба Гафарова также поделилась своим мнением о нынешнем состоянии отношений между нашими странами и законодательными органами. Касаясь межпарламентских отношений между двумя странами, председатель Милли Меджлиса подчеркнула уникальную роль законодательных органов в развитии двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.