США не удастся поставить под сомнение Победу Азербайджана: Вашингтон ставит на "хромую лошадь"

Автор: Акпер Гасанов

Баку отказался от запланированной на 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Это был правильный шаг. Как предельно четко и ясно говорится в заявлении МИД нашей страны, односторонний подход США может привести к тому, что Соединенные Штаты утратят свою роль посредника.

Это в перспективе, если в Вашингтоне не поймут и не признают свою ошибку. Прав был сэр Уинстон Черчилль, когда изрек, что американцы всегда находят правильное решение, перепробовав перед этим все остальные. Пока американцы правильного решения, а оно состоит в том, чтобы делать ставку в нашем регионе на Азербайджан, не приняли. США, решили поставить на "хромую лошадь", на Армению.

А коли так, то на данном этапе США не могут отныне рассматриваться, как нейтральная сторона в деле налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией. По большому счету, США никогда не были нейтральны, но сейчас произошел выход за всевозможные "красные линии". Речь идет о том, что в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: "Будущее Нагорного Карабаха".

Чье, простите, будущее? Нет никакого "Нагорного Карабаха". Есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Указ о его создании был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще 7 июля 2021 года. То есть, минуло более двух лет, но в Палате представителей Конгресса США никак не могут смириться с новой реальностью, с восстановлением справедливости.

И это при том, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян не использует более фразы "Нагорный Карабах" и признает, письменно и устно, территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Плюс, карабахская хунта уже заявила о самороспуске. То есть, нет никакого, даже минимального и формального повода, использовать те обороты, что озвучены в ходе этих скандальных слушаний.

Но в США, как видим, вовсе не рады случившемуся. Там понимают, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана произошло вопреки планам Соединенных Штатов, вся внешняя политика которых состоит в создании новых очагов напряженности в мире, в недопущении разрешения старых конфликтов, что позволяет Вашингтону, как там говорят, "управлять хаосом". Видимо, используя Армению, там пытаются разжечь новое пламя уже решенного конфликта.

Но Азербайджан заплатил слишком высокую цену за свою Победу, чтобы позволить кому-то, в том числе и США, обесценивать ее и пытаться поставить ее под сомнение. Во время Первой Карабахской войны погибло около 15.000 человек, а в ходе 44-дневной войны около 4000 шехидов отдали свою жизнь, чтобы флаг Азербайджана развевался в Шуше, Лачине, Физули над большей частью ранее оккупированных территорий.

Сейчас наш священный триколор развевается над всей территорией Азербайджана. Реет он и над Ханкенди и это, судя по всему, беспокоит американскую сторону. США никогда не хотели этого. Поэтому и оказывали ежегодную официальную финансовую помощь карабахским сепаратистам и не вводили никаких санкций против РА за оккупацию 20% территорий Азербайджана.

В Вашингтоне оказались не готовы к тому, что блестящая стратегия и тактика Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволит напрочь ликвидировать армянский сепаратизм на нашей земле. И вот сейчас, как мы видим, в США пытаются взять реванш за крах своих планов по недопущению урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но истина состоит в том, что США явно переоценивают свои возможности, явно недооценивая Азербайджан.

К примеру, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня. Но в МИД Азербайджана уже заявили, что Баку считает нецелесообразным возможность визитов представителей США высокого уровня в Азербайджан. Зеркальный и правильный ответ.

Также замечу, что Азербайджан добился восстановления своей территориальной целостности и своего суверенитета без использования американского оружия. У нас есть надежные и сильные партнеры в этом вопросе, да и ВПК Азербайджана уже вышел на высокие показатели производства. Показательно, что даже в Армении понимают бесперспективность шагов, предпринимаемых США.

"Администрация Байдена, находящаяся в преддверии выборов и имеющая достаточно низкий рейтинг, как бы искренна она ни была в своих намерениях, не имеет соответствующих инструментов ни для оказания сильного давления на Азербайджан, ни предоставления реальных гарантий безопасности Армении "на земле", - об этом политолог Сурен Саргсян написал на своей странице в Facebook,

Ему вторит и политолог Сурен Суренянц. "США, конечно, остаются сверхдержавой номер один, но баланс сил в мире меняется, в результате чего, с одной стороны, Белый дом не может (или не желает) оказывать активную поддержку Еревану, а с другой стороны, у него нет четкого инструментария для оказания давления. Особенно это касается администрации Байдена, которая политически и морально измотана. Именно по этой ситуации я говорю, что для Армении крайне опасно вести одностороннюю игру с Западом", - написал он на своей странице в Facebook.

Да, США совершают ошибку, делая ставку на самое слабое государство Южного Кавказа, которое не имеет многих реальных элементов суверенитета и независимости. И Азербайджан, по большому счету, не особо волнуют причины такого рода ошибочного выбора со стороны Соединенных Штатов. Наша страна добилась исторической Победы и никому, никогда не даст ее поставить под сомнение или обесценить. И чем скорее это поймут и признают в США, тем будет лучше для них самих.