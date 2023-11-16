США не удастся поставить под сомнение Победу Азербайджана: Вашингтон ставит на "хромую лошадь" - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Баку отказался от запланированной на 20 ноября 2023 года в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Это был правильный шаг. Как предельно четко и ясно говорится в заявлении МИД нашей страны, односторонний подход США может привести к тому, что Соединенные Штаты утратят свою роль посредника.
Это в перспективе, если в Вашингтоне не поймут и не признают свою ошибку. Прав был сэр Уинстон Черчилль, когда изрек, что американцы всегда находят правильное решение, перепробовав перед этим все остальные. Пока американцы правильного решения, а оно состоит в том, чтобы делать ставку в нашем регионе на Азербайджан, не приняли. США, решили поставить на "хромую лошадь", на Армению.
А коли так, то на данном этапе США не могут отныне рассматриваться, как нейтральная сторона в деле налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией. По большому счету, США никогда не были нейтральны, но сейчас произошел выход за всевозможные "красные линии". Речь идет о том, что в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: "Будущее Нагорного Карабаха".
Чье, простите, будущее? Нет никакого "Нагорного Карабаха". Есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Указ о его создании был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще 7 июля 2021 года. То есть, минуло более двух лет, но в Палате представителей Конгресса США никак не могут смириться с новой реальностью, с восстановлением справедливости.
И это при том, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян не использует более фразы "Нагорный Карабах" и признает, письменно и устно, территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Плюс, карабахская хунта уже заявила о самороспуске. То есть, нет никакого, даже минимального и формального повода, использовать те обороты, что озвучены в ходе этих скандальных слушаний.
Но в США, как видим, вовсе не рады случившемуся. Там понимают, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана произошло вопреки планам Соединенных Штатов, вся внешняя политика которых состоит в создании новых очагов напряженности в мире, в недопущении разрешения старых конфликтов, что позволяет Вашингтону, как там говорят, "управлять хаосом". Видимо, используя Армению, там пытаются разжечь новое пламя уже решенного конфликта.
Неизбежный крах планов США на Южном Кавказе: ставка на Армению ошибочна и провальна - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Но Азербайджан заплатил слишком высокую цену за свою Победу, чтобы позволить кому-то, в том числе и США, обесценивать ее и пытаться поставить ее под сомнение. Во время Первой Карабахской войны погибло около 15.000 человек, а в ходе 44-дневной войны около 4000 шехидов отдали свою жизнь, чтобы флаг Азербайджана развевался в Шуше, Лачине, Физули над большей частью ранее оккупированных территорий.
Сейчас наш священный триколор развевается над всей территорией Азербайджана. Реет он и над Ханкенди и это, судя по всему, беспокоит американскую сторону. США никогда не хотели этого. Поэтому и оказывали ежегодную официальную финансовую помощь карабахским сепаратистам и не вводили никаких санкций против РА за оккупацию 20% территорий Азербайджана.
В Вашингтоне оказались не готовы к тому, что блестящая стратегия и тактика Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволит напрочь ликвидировать армянский сепаратизм на нашей земле. И вот сейчас, как мы видим, в США пытаются взять реванш за крах своих планов по недопущению урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но истина состоит в том, что США явно переоценивают свои возможности, явно недооценивая Азербайджан.
К примеру, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, заявил, что США приостановили оказание военной и иной помощи Азербайджану, отменили некоторые визиты высокого уровня. Но в МИД Азербайджана уже заявили, что Баку считает нецелесообразным возможность визитов представителей США высокого уровня в Азербайджан. Зеркальный и правильный ответ.
Также замечу, что Азербайджан добился восстановления своей территориальной целостности и своего суверенитета без использования американского оружия. У нас есть надежные и сильные партнеры в этом вопросе, да и ВПК Азербайджана уже вышел на высокие показатели производства. Показательно, что даже в Армении понимают бесперспективность шагов, предпринимаемых США.
"Администрация Байдена, находящаяся в преддверии выборов и имеющая достаточно низкий рейтинг, как бы искренна она ни была в своих намерениях, не имеет соответствующих инструментов ни для оказания сильного давления на Азербайджан, ни предоставления реальных гарантий безопасности Армении "на земле", - об этом политолог Сурен Саргсян написал на своей странице в Facebook,
Ему вторит и политолог Сурен Суренянц. "США, конечно, остаются сверхдержавой номер один, но баланс сил в мире меняется, в результате чего, с одной стороны, Белый дом не может (или не желает) оказывать активную поддержку Еревану, а с другой стороны, у него нет четкого инструментария для оказания давления. Особенно это касается администрации Байдена, которая политически и морально измотана. Именно по этой ситуации я говорю, что для Армении крайне опасно вести одностороннюю игру с Западом", - написал он на своей странице в Facebook.
Да, США совершают ошибку, делая ставку на самое слабое государство Южного Кавказа, которое не имеет многих реальных элементов суверенитета и независимости. И Азербайджан, по большому счету, не особо волнуют причины такого рода ошибочного выбора со стороны Соединенных Штатов. Наша страна добилась исторической Победы и никому, никогда не даст ее поставить под сомнение или обесценить. И чем скорее это поймут и признают в США, тем будет лучше для них самих.
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