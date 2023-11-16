https://news.day.az/politics/1614990.html Азербайджан избран членом совета программы ЮНЕСКО
Азербайджан избран членом совета программы ЮНЕСКО
Азербайджан избран членом совета программы ЮНЕСКО.
Как сообщает Day.Az, постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО опубликовало информацию об этом в социальной сети.
Азербайджан 110 голосами избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" на 2023-2027 годы, говорится в публикации.
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