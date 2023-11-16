Азербайджан избран членом совета программы ЮНЕСКО.

Как сообщает Day.Az, постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО опубликовало информацию об этом в социальной сети.

Азербайджан 110 голосами избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" на 2023-2027 годы, говорится в публикации.