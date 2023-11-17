Атака на зарубежное посольство в Баку

В Баку предотвращена атака на зарубежное посольство, сообщает в пятницу Day.Az.

В ноябре 2023 года М.Х.Гусейнзаде с оружием в руках попытался ворваться в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Баку с целью совершения террористического акта. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, он был задержан и разоружен.

Ходатайство, поданное следователем Службы государственной безопасности в отношении М.Х.Гусейнзаде, рассмотрено в Сабаильском районном суде Баку.

Решением суда в отношении М.Х.Гусейнзаде избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

М.Х.Гусейнзаде обвиняется по статьям 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.