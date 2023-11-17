Вступил в силу закон о продлении срока службы турецких военных в Азербайджане
Вступил в силу закон великого национального собрания Турции о принятии президентского меморандума о продлении мандата вооруженных сил Турции в Азербайджане еще на один год.
Как сообщает Day.Az, документ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был опубликован на сайте "Resmi Gazete".
В документе подчеркивается, что продолжается реализация мероприятий, предусмотренных трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года.
Было отмечено, что Турция и впредь будет вносить важный вклад в сохранение и укрепление мира и стабильности в регионе.
В ноябре 2021 и 2022 годов срок службы турецких военных в Азербайджане продлевался на год.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре