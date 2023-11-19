Не стоит слишком переживать по поводу этих слушаний. Они предсказуемы и движимы армянскими лоббистами. Слушания в Конгрессе столь же беззубы, как и резолюции ЕС, и не имеют никаких полномочий по принудительному исполнению их решений.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя состоявшиеся в четверг слушания в Палате представителей Конгресса и прозвучавшие там нелицеприятные обвинения в адрес Азербайджана.

Различные фракции и комитеты имеют право приглашать предпочтительных свидетелей для выслушивания той или иной темы, отметила она. Проармянские группы добиваются удовлетворения своих избирателей, проводя слушания, которые обычно носят односторонний характер. Большинство таких слушаний имеют весьма ограниченную ценность, поскольку они явно носят партийный характер и обычно касаются очень небольших собраний Конгресса, отметила Цукерман.

"Однако для тех, кто серьезно обеспокоен этим вопросом, мой совет остается прежним: работайте с Конгрессом над организацией проазербайджанских слушаний по азербайджанской версии происходящего в регионе. Нет недостатка в членах Конгресса, которые были бы готовы принять участие в таких слушаниях с участием экспертов", - сказала эксперт.

Что касается Государственного департамента, то, по словам Ирины Цукерман, внутри этого агентства есть отделы, предназначенные для выслушивания различных отчетов правозащитных НПО и жалоб избирателей. Однако, чтобы поднять какой-то вопрос с уровня жалобы или сообщения до серьезного расследования или действия, их нужно завалить доказательствами. Например, чтобы наложить санкции за нарушения прав человека, иногда требуются годы для одного физического или юридического лица из-за требуемого уровня доказательств. То, что армяне выдвигают на рассмотрение какую-то озабоченность, которую они называют "агрессией", не означает, что из этого что-то выйдет, считает наша собеседница.

"Как и любые другие граждане, они имеют право выражать свои опасения и недовольство... но у них нет права контролировать результат и они этого не делают. Но, опять же, если Азербайджан обеспокоен этими мелкими движениями, он должен четко определить бюро и должностных лиц, к которым обращаются армяне, и предоставить им доказательства, подтверждающие факты. Госдепартамент является огромной структурой, и не все там имеют прямой доступ к связям на высшем уровне между США и Азербайджаном. Иногда чиновники низкого уровня, далекие от принятия серьезных решений, по незнанию начинают внутренние расследования и проверки, не осознавая, что в данный момент вопрос не имеет шансов продвинуться вперед, тратя время и ресурсы", - сказала американский эксперт.

Лейла Таривердиева