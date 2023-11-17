Арестованы азербайджанские таможенники
Арестованы два сотрудника таможенного поста "Садарак" Нахчыванской Автономной Республики, которые за взятку создали условия для бесконтрольного перемещения 25 наименований лекарственных средств на территорию Азербайджана без государственной регистрации.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту бесконтрольного перемещения лекарственных средств из Турецкой Республики на территорию Азербайджана с таможенного поста "Садарак".
В качестве обвиняемых были привлечены два сотрудника таможенного поста "Садарак" Нахчыванского Главного таможенного управления, которым были предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2 (незаконный оборот лекарственных средств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.
В настоящий момент предварительное следствие по данному делу продолжается.
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