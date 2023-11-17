https://news.day.az/politics/1615064.html МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения
МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения
Министерство иностранных дел Турции разместило публикацию по случаю Дня национального возрождения Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, поздравительная публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.
"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали независимость, в том же духе освободили свои оккупированные земли. Поднятый в тот день в Баку флаг сегодня развевается по всему азербайджанскому небу. Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения!", - говорится в публикации.
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