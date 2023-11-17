МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции разместило публикацию по случаю Дня национального возрождения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, поздравительная публикация размещена на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали независимость, в том же духе освободили свои оккупированные земли. Поднятый в тот день в Баку флаг сегодня развевается по всему азербайджанскому небу. Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения!", - говорится в публикации.