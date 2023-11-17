В Азербайджане предложено расширить перечень сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О государственной тайне", которая обсуждалась в комитете Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, предпринимательству и промышленности.

"В соответствии с изменением, уточняется круг сведений, составляющих государственную тайну в экономической сфере, и включает в себя предприятия, которые разрабатывают или производят военную продукцию, а также предприятия, которые одновременно осуществляют экспорт и продажу этой продукции, организуют подобную работу и финансовую отчетность", - говорится в предложенной поправке.