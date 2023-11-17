Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен абсолютно открыто, беспардонно и четко заявил, что интерес США в регионе заключается в формировании такой ситуации, когда Армения пойдёт на прямую конфронтацию с Ираном и Россией, а потом будет сама распоряжаться своей логистикой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже возликовал от такой поддержки, но хватит ли ему ума выжить в объятиях вашингтонского обкома?

В настоящее время наблюдается активизация противостояния в Армении, где вовлечены американцы, европейцы, русские и иранцы. Этот поворот событий подтверждает опасения многих экспертов и аналитиков.

Стороны конфликта открыто выражают свои цели. Согласно заявлениям американцев и европейцев, их присутствие направлено на исключение влияния России и Ирана в регионе, а также на контроль над логистикой. В ответ русские и иранцы заявляют о готовности жестко реагировать на любые попытки ослабления их влияния.

Помощник по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Джеймс О'Брайен прозрачно заявил о стратегических интересах США в формировании ситуации, при которой Армения столкнется с Ираном и Россией, а затем сама будет управлять своей логистикой. Однако не упомянуто, что контроль за транзитными путями будет осуществляться под руководством западных союзников.

Насколько Никол Пашинян и армянские власти готовы принять активное участие в конфронтации между геополитическими игроками ради контроля над своей логистикой? И самое главное - сумеют ли? Существующие власти Армении, выбирая резкое обострение отношений с Россией и Ираном, сталкиваются с реальностью возможного открытого конфликта. Иранцы и русские, в свою очередь, не останутся в стороне, когда их позиции подрывают западные влияния.

Подобные действия армянских властей свидетельствуют о дефектах политической системы страны, приводя к загниванию и разрушению того, что гарантировало сохранение государства. Привлечение глобального противостояния в Армению ради интересов небольшой группы людей является непродуманным шагом, который может привести к уничтожению страны ради чужих интересов.

Этот политический маневр Пашиняна выглядит как попытка сыграть на геополитических противоречиях, вмешиваясь в сложные отношения между западными и восточными силами. Однако, при всей сложности геополитического ландшафта, возникающие риски для Армении уже стали неоправданно высокими.

Судя по заявлениям различных сторон, включая помощника Госдепартамента США, можно предположить, что для некоторых политиков Армения становится всего лишь шахматной доской, где решения принимаются в интересах глобальных игроков. Все это происходит в условиях, когда народ Армении рискует стать заложником геополитических амбиций.

Неясно, какие выгоды и гарантии может получить власть Никола Пашиняна и сама Армения, становясь ареной для открытого противостояния между мировыми державами. Принимаемые Пашиняном шаги кажутся рискованными и недальновидными, особенно учитывая нестабильность региона и исторически сложные отношения.

По всей видимости, Никол Пашинян рискует столкнуть свою страну с неопределенностью и возможными катастрофическими последствиями. Возможно, господин О'Брайен и его коллеги забывают о человеческом измерении этой ситуации, о том, что на кону не только геополитические выгоды, но и судьбы обычных людей.

В целом, текущая динамика событий в Армении представляет серьезную угрозу для стабильности и благосостояния не только для армян, но и для всего региона. Принятые решения должны учитывать интересы Южного Кавказа, а не служить инструментом для удовлетворения внешних политических стратегий Пашиняна, ставшим подметкой для Франции и США. Иначе, рискуя стать марионеткой в руках мировых держав, Армения может потерять гораздо больше, чем просто геополитическую независимость.

В данном контексте, необходимо учитывать также внутренние факторы, влияющие на политическую ситуацию в Армении. Отсутствие единства в обществе и внутренние расколы могут обострить ситуацию и сделать страну ещё более уязвимой перед внешними влияниями.

Важно отметить, что активное участие в глобальных конфликтах может повлечь за собой эффект домино, затрагивающий близлежащие страны и создавая цепную реакцию событий. Армения, оказавшись в эпицентре такого противостояния, может стать местом, где сталкиваются разные интересы, а последствия этого сталкивания могут быть разрушительными для региона в целом.

Геополитические амбиции, которые кажутся привлекательными на бумаге, могут оказаться чрезмерно дорогими для нации, если они приведут к дестабилизации и потере контроля над внутренним положением.

Никол Пашинян стал первопричиной захватывающего противостояния в Армении, словно в политическом экшн-блокбастере, где главные герои - несравненные мастера геополитической интриги.

Эксперты и аналитики, утверждающие, что подобная драма неминуемо развернется, оказались сверхпророческими. Американцы и европейцы, вступая на армянскую арену, не таят своих намерений - вытеснить российское и иранское влияние и захватить контроль над региональной логистикой. В ответ русские и иранцы объявляют, что любые попытки пошатнуть их влияние вызовут жесткое, геополитическое возмездие.

Ну, конечно же, как Пашинян мог не поддаться на удушливое волнение американцев "защищать" нас, и не пролить слезы восхищения.

Неужели Пашинян считает армянское население людьми, готовыми к физическому и национальному самоубийству в обмен на контроль американцев и европейцев над "армянской" логистикой. Кажется, что в его представлении армяне готовы на разрыв отношений с русскими и иранцами, а также на уничтожение собственной страны ради благосклонности Франции, Евросоюза и США.

То, что делают армянские власти, - это не просто диагноз политической системе Армении. Это чудовищная комедия, разрушение всего, что может хоть отдаленно называться государством.

Никол Пашинян превращает Армению в политический цирк, где главный номер - шутки про геополитических гигантов, танцы на грани войны и акробатические трюки с национальной безопасностью.

Это, как если бы вы решили устроить пожар в своем доме, а затем наблюдали бы, как пламя поглощает все вокруг.

И вот, в центре этой глобальной сцены, Армения, как жертвенный баран в политической манипуляции. Пока политические актёры танцуют свой геополитический танец, Армения подошла к краю пропасти, беспомощная перед волнами международных игр.

Это не просто диагноз политической системе Никола Пашиняна, это национальная трагедия армян. Поддаваясь на волю внешних актеров, Ереван утратил связь с реальностью, превратив будущее слабой страны в игру в блокбастере, где ставки выше, чем когда-либо.

Проигравшей стороной будет Армения.

Если уже не проиграла...