https://news.day.az/politics/1615134.html Морской спецназ ВМС Азербайджана примет участие в учениях в Турции
Морской спецназ ВМС Азербайджана примет участие в учениях в Турции
Сегодня в Турции начинаются международные учения Doğu Akdeniz-2023, в которых принимает участие морской спецназ ВМС Азербайджана.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции на своей странице в Х.
Военные учения пройдут в городе Мармарисе. Всего в них будут задействованы 24 корабля, 13 вертолетов, пять БПЛА, 20 истребителей F-16 и другая техника.
В учениях, которые продлятся до 25 ноября, принимают участие несколько стран.
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