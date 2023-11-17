Морской спецназ ВМС Азербайджана примет участие в учениях в Турции

Сегодня в Турции начинаются международные учения Doğu Akdeniz-2023, в которых принимает участие морской спецназ ВМС Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции на своей странице в Х.

Военные учения пройдут в городе Мармарисе. Всего в них будут задействованы 24 корабля, 13 вертолетов, пять БПЛА, 20 истребителей F-16 и другая техника.

В учениях, которые продлятся до 25 ноября, принимают участие несколько стран.

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