Сегодня "правительство в изгнании", а завтра "Марцах" - армянский психоз достигает новых высот
С весьма интересным заявлением выступил человек, считающий себя "мэром Гадрута".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские Телеграм-каналы, ныне безработный Ваан Савадян в интервью одному из армянских изданий заявил о далеко идущих планах.
Он считает, что необходимо создать "правительство сепаратистов в изгнании". Причем не в Армении, а сразу во Франции, у которой "враждебные отношения с Азербайджаном".
Не совсем ясно, это часть комедийного стенд-ап выступления или действительно есть кто-либо, кто думает, что такой вариант позволит спасти себе "работу".
И можно много рассуждать о том являются ли отношения между Азербайджаном и Францией враждебными или переживающими временный кризис. Оставим это на усмотрение более квалифицированным экспертам. Но сам факт того, что безработный Савадян решил провернуть такой финт, указывает на два момента.
Во-первых, во Франции лучше и приятнее жить, чем в Армении. Вот так, весьма элегантно и в духе прекрасного дипломата пытается себе пробить ПМЖ в Европе человек, верящий в то, что он сохранит свою работу.
И второй момент, на французские "Евро" жить и работать веселее, чем на армянские "Драмы". Но разве можно упрекнуть человека в том, что он хочет променять драму, в центре которой он находится, на комфортную жизнь на деньги французских налогоплательщиков.
Только вот забыл спросить он мнение Франции. Зачем ей нужна такая головная боль? И для чего? Чтобы сохранить "работенку" для пары десятков бездельников? И что это даст Франции, кроме статуса страны, поддерживающей международный сепаратизм.
Наивно будет предполагать, что французские политики настолько глупые.
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