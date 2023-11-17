Армяне собирают исламофобов со всего мира в Иерусалиме

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне кричат о плачевном состоянии своей Патриархии, плачутся о том, как там все плохо из-за военных действий, зовут всех христиан на помощь. На мусульман и на евреев в том числе им плевать. Они пекутся только о христианах-армянах. И вот с этой целью они призывают исламофобов со всего мира собраться в Иерусалиме.

В чем же дело? Глава канцелярии Армянского Патриархата Иерусалима Аган Гогчян заявил, что Армянский Патриархат Иерусалима находится под самой большой экзистенциальной угрозой за свою историю. По его мнению, действия, удаление асфальта на территории армянского квартала является "незаконным" и для того, чтобы противостоять этому, он призывает всех христиан собраться в Иерусалиме, чтобы защитить христианство. При этом, тактично замалчивая, что армянский патриархат сдал в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалим. Против этого выступила армянская община города и под давлением священнослужители решили расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Что получается в остатке. Армянские священники решили нагреть руки на незаконной деятельности, за что столкнулись с гневной реакцией прихожан. И чтобы создать благоприятный информационный фон, позиционируют текущие сообытия как противостояние религий и цивилизаций. Причем, в этой "войнушке" достается всем. И евреям, и христианам и мусульманам. Ведь такова специфика Иерусалима - города находящегося на стыке цивилизаций.

И ведь очевидно, что в числе христиан, которые всем сердцем любят и верят в свою религию, армянскую церковь поддержат и ярые исламофобы и антисемиты. Ведь, это позволит им продвинуть свои интересы и риторику ненависти к другим религиям.

Но самое ужасное то, что для такой деятельности армянские "политики", одетые в робы священников, станут привлекать ультраправых политиков и им подобных популистов. И если задуматься, то этот брак был заключен на небесах.

Развитие ближневосточного конфликта, который без сомнения, является трагедией мирового масштаба, создает прекрасный шанс для ультраправых и популистов в Европе. С политической точки зрения, они получают историческую возможностью на ошибочность западной политики левого толка. В силу большого количества акций по поддержке палестинцев, а в некоторых случаях акциям по поддержке ХАМАС в Европе, ультраправые могут аргументировать истинность своей позиции. Теперь они будут говорить о своей правоте в отношении мусульман и прочих иммигрантов. Ле Пен, Марешаль и прочие Меланшоны будут усиленно ратовать за поддержку армян, против евреев и, в особенности, против мусульман. Это позволит им получить поддержку армянского лобби и порадовать свой электорат, который, мягко говоря, не отличается терпимостью к инакомыслящим.

Армянские священнослужители в Иерусалиме четко прочувствовали эту динамику, которая дает им шанс укрепиться. Поддержка таких политиков, благо, их не мало в Европе, будет использовать для легитимизации своих требований. А действующий конфликт на Ближнем Востоке позволяет армянской церкви искать прямую поддержку на "своей территории". Таким образом, мы можем увидеть, что армянская церковь создает серьезную проблему, которая может привести к катастрофическим последствиям в масштабе нескольких регионов.

И стоит ли напоминать, что в корне всей проблемы стояло желание продажных священнослужителей немного заработать путем своих незаконных действий?