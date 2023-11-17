https://news.day.az/politics/1615198.html Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в одном из ведомств минэкологии Азербайджана
Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в одном из ведомств минэкологии Азербайджана
Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Службе развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
Этот факт подтвердили в пятницу Day.Az в Генеральной прокуратуре.
Было отмечено, что детали операции будут обнародованы в ближайшее время.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре