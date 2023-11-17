Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в одном из ведомств минэкологии Азербайджана

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело операцию в Службе развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Этот факт подтвердили в пятницу Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что детали операции будут обнародованы в ближайшее время.

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