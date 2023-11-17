Арабские государства не занимают единой позиции по вопросу Газы – Руфиз Хафизоглу - ВИДЕО
Арабские государства не занимают единой позиции по вопросу Газы.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал ARB 24 заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.
По его словам, между Израилем и ХАМАС может возникнуть лишь кратковременное прекращение огня локального характера.
"Военные операции Израиля не могут привести к физическому уничтожению ХАМАС, так как ХАМАС уже превратился из движения в политическое мышление", - сказал Хафизоглу.
Он также отметил, что в настоящее время Израиль сталкивается с серьезным давлением международного сообщества.
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