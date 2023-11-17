Арабские государства не занимают единой позиции по вопросу Газы

Арабские государства не занимают единой позиции по вопросу Газы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал ARB 24 заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

По его словам, между Израилем и ХАМАС может возникнуть лишь кратковременное прекращение огня локального характера.

"Военные операции Израиля не могут привести к физическому уничтожению ХАМАС, так как ХАМАС уже превратился из движения в политическое мышление", - сказал Хафизоглу.

Он также отметил, что в настоящее время Израиль сталкивается с серьезным давлением международного сообщества.

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