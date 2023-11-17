Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь Армении

Председатель парламента Азербайджана (Милли Меджлис) Сахиба Гафарова, выступая на 56-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ в Бишкеке, в очередной раз разоблачила ложь армянской стороны.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Милли Меджлисе.

Гафарова, отметила, что Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией, основанного на принципах международного права, после освобождения своих земель от оккупации Армении в 2020 году. Но Армения, признавшая на словах Карабах азербайджанской территорией, к сожалению, в течение этих трех лет занималась политическими и военными провокациями. Армения не только не выполнила свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, мало того, что не выводила свои Вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана, но и продолжала поставки туда оружия, боеприпасов и военнослужащих.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что наряду с минами, которые Армения заложила в период оккупации и которых насчитывается более миллиона, эта страна также продолжала минировать освобожденные от оккупации территории Азербайджана. 2 сентября этого года премьер-министр Армении поздравил созданный и активно поддерживаемый Арменией сепаратистский режим на законных территориях Азербайджана с так называемым "Днем независимости". А 9 сентября эта преступная хунта провела так называемые "президентские выборы". Рассматривая эти шаги как провокационные, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что 19 сентября 2023 года в результате взрыва мин, намеренно установленных Вооруженными силами Армении на освобожденных от оккупации территориях, погибли 6 гражданских лиц и полицейских. В целом же в послевоенный период в результате взрывов мин погибло или было ранено около 340 человек.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса, которая также рассказала об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики в сентябре этого года в Карабахе, упомянула, что эти мероприятия были направлены на восстановление конституционного строя Азербайджана и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в течение 23 часов, армия Армении в Карабахе была полностью разоружена, Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией, положив конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе.

Сахиба Гафарова особо подчеркнула, что в ходе антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Таким образом, в ходе этих мероприятий не был нанесен ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Также не зафиксирован ни один факт "этнической чистки", либо принудительного переселения армян из Карабаха. Это подтвердили две миссии ООН, посетившие регион.

Заявив, что, несмотря на эти очевидные факты, Армения по-прежнему продолжает обманывать международную общественность на основе ложных и необоснованных обвинений в адрес Азербайджана, Сахиба Гафарова еще раз заявила, что обвинения Армении являются ложными.

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