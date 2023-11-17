https://news.day.az/politics/1615242.html Азербайджанцы спасли Рубика Варданяна от цирроза печени - ВИДЕО
Азербайджанцы спасли Рубика Варданяна от цирроза печени - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о винном погребе под резиденцией Рубена Варданяна.
Day.Az представляет текст публикации:
"В Сети появились кадры, снятые в погребе резиденции Рубена Варданяна в Ханкенди. Утверждается, что винище, которое видно на видео, предназначалось для нужд самого Рубика и его окружения.
Судя по кадрам, семья Варданяна снова должна публиковать обращение - но уже с благодарностью Азербайджану за то, что папку спасли от цирроза".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре