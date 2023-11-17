Азербайджанцы спасли Рубика Варданяна от цирроза печени

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о винном погребе под резиденцией Рубена Варданяна.

Day.Az представляет текст публикации:

"В Сети появились кадры, снятые в погребе резиденции Рубена Варданяна в Ханкенди. Утверждается, что винище, которое видно на видео, предназначалось для нужд самого Рубика и его окружения.

Судя по кадрам, семья Варданяна снова должна публиковать обращение - но уже с благодарностью Азербайджану за то, что папку спасли от цирроза".

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