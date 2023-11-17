В Баку прокомментировали решение Международного суда

Азербайджан принял к сведению решение Международного суда от 17 ноября 2023 года о временных мерах по делу "Армения против Азербайджана" относительно реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда, сообщает Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!