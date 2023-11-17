https://news.day.az/politics/1615256.html В Баку прокомментировали решение Международного суда
В Баку прокомментировали решение Международного суда
Азербайджан принял к сведению решение Международного суда от 17 ноября 2023 года о временных мерах по делу "Армения против Азербайджана" относительно реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда, сообщает Day.Az.
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