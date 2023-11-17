Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха

Международный суд отклонил необоснованное и смехотворное требование Армении вывести весь личный состав военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабахского региона.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отклоняющее требование Армении, которая ставит под сомнение давно признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Международный суд отклонил необоснованное и смехотворное требование Армении вывести весь личный состав военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабахского региона", - отмечает МИД.