Международный суд отклонил требование Армении о выводе азербайджанских военнослужащих из Карабаха
Международный суд отклонил необоснованное и смехотворное требование Армении вывести весь личный состав военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабахского региона.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Мы приветствуем решение суда, еще раз подтверждающее суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, отклоняющее требование Армении, которая ставит под сомнение давно признанный на международном уровне суверенитет Азербайджана над Карабахом. Международный суд отклонил необоснованное и смехотворное требование Армении вывести весь личный состав военных и правоохранительных органов Азербайджана из Карабахского региона", - отмечает МИД.
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