Азербайджан привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с правами других граждан

Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и международными обязательствами привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда.

"Упомянутые судом меры соответствуют уже заявленной политике правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха. Это включает в себя наше обязательство обеспечивать безопасность всех жителей, независимо от национального или этнического происхождения. Азербайджан никогда не выселял армянских жителей из Карабаха, и переехать в Армению и другие страны было их собственным решением, несмотря на призывы Азербайджана не покидать регион. Азербайджан в соответствии со своей Конституцией и соответствующими международными обязательствами привержен защите прав армянских жителей Карабаха наравне с другими гражданами Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!