США демонстрируют лицемерное отношение к нормам и принципам международного права

США демонстрируют двуличное и лицемерное отношение к нормам и принципам международного права.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

"Тема слушаний в Палате представителей Конгресса США, по сути, раскрывает двуличное и лицемерное отношение Вашингтона к нормам и принципам международного права, а также к суверенным правам стран, являющихся независимыми субъектами международного права. В Азербайджанской Республике нет административно-территориального субъекта под названием "Нагорный Карабах", а есть Карабахский экономический район, и любые обсуждения вне пределов Азербайджана касательно этого района или других территориальных субъектов, являющихся суверенными территориями Азербайджана, представляют собой подход, который полностью противоречит принципам, лежащим в основе межгосударственных отношений и системы международных отношений", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что подобные противоправные шаги еще раз показывают, что США и их прокси-субъекты, такие как Франция, не заинтересованы в том, чтобы на евразийском пространстве существовало в лице Азербайджана ответственное, сильное, суверенное и независимое государство, действующее в своих национальных интересах, не превращающееся в инструмент в руках глобальных держав, сохраняющее свое достоинство. "Потому что этот прецедент, созданный в контексте независимой политики, служащей национальным интересам, создает препятствия для политики, противоречащей международному праву и принципам гуманизма, которую они хотят реализовать в глобальном масштабе. Активное участие армянского лобби в США в проведении слушаний, участие в них парламентариев, которые на протяжении многих лет проводили предвзятую политику в отношении Азербайджана, тесные связи организатора мероприятия, конгрессмена из Нью-Джерси Томаса Кина, с армянской диаспорой и его встреча с послом Армении в США до слушаний доказывают, что все это является частью лицемерной политики, проводимой против Азербайджана", - сказал он.

Мирзабейли отметил, что США, их Конгресс забывают, что у Азербайджана нет перед ними никаких обязательств. "Азербайджан не приемлет, чтобы кто-либо говорил с ним на языке давления. Сегодня политика администрации Байдена, а также наемных представителей армянского лобби в отношении Азербайджана серьезно бьет по интересам США в Центральной и Восточной Азии в целом. Потому что Азербайджан является ключевой страной на Южном Кавказе и в целом в важном регионе, богатом энергоресурсами, где "бьется сердце" Евразии, и без участия Азербайджана политика Вашингтона в отношении Южного Кавказа и Центральной Азии не имеет никаких перспектив. Сегодня США переживают самый тяжелый и безответственный период своей истории как государство с фантастическим государственным долгом в 33 триллиона долларов. Расовая дискриминация, ксенофобия, полицейское насилие, политическая коррупция, разделили надвое мнение общества в Соединенных Штатах, и Конгресс не уделяет никакого внимания этим проблемам, которые жизненно важны для США. Именно в результате политики Белого дома международные механизмы безопасности не работают, и миллионы людей в самых разных частях мира стали заложниками антигуманной, провокационной, вызывающей разногласия политики Вашингтона. То, что происходит в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, а также в Восточной Европе демонстрирует кровавое, истинное "лицо" политики, проводимой Соединенными Штатами на этих территориях. Тот факт, что США не построили ни одной школы, медицинского учреждения в Афганистане в течение 20 лет, не реализовали ни одного инфраструктурного проекта, а превратили страну в плантацию наркотиков, показывает истинные цели Вашингтона. Картина очевидна. В контексте российско-украинского конфликта США, лишив Европу российских энергоресурсов, фактически приватизировали европейский рынок и поставили в полную зависимость от себя значительную часть Западной Европы.

Азербайджанский народ не забыл о беспрецедентном лицемерии Вашингтона, проголосовавшего в дни оккупации за резолюцию Совета Безопасности ООН касательно безоговорочного освобождения наших территорий, а затем принявшего 907-ю поправку к "Акту защиты свободы". Азербайджан никогда не нуждался в помощи США и не будет нуждаться и впредь. За эти годы наш народ не забыл о пожертвованиях в "благотворительных" марафонах, служащих покровительству преступного режима, общий объем которых исчисляется сотнями миллионов, выделенных для удержания под оккупацией азербайджанских территорий и сохранения существования военной хунты, сформированной оккупационным режимом, продолжения преступлений против человечности. Тем, кто, игнорирует правильную и справедливую позицию Азербайджана и поддерживает военных преступников, нет места в нашей стране.

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