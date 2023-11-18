Новый министр оборонной промышленности Азербайджана

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Вугар Валех оглу Мустафаев назначен министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az, Вагиф Мустафаев родился в 1986 году в городе Баку. В 2004-2008 годах учился в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики по специальности "Инженерная экономика и управление"(Менеджмент), а в 2010-2013 годах - прошел обучение в магистратуре университета "Хазар" по специальности "Финансы и кредит", получил степень MBA (Управление бизнесом) .

В.Мустафаев начал свою трудовую деятельность в 2006 году и до 2008 года проработал в различных компаниях координатором обучения, специалистом по финансам и бухгалтерскому учету. В 2009-2012 годах работал главным специалистом в международной аудиторской компании "Erst & Young", в 2012-2014 годах - директором департамента внутреннего аудита в ООО "Azerfon", а в 2014-2022 годах - на различных должностях в ООО "PAŞA Holding" и входящих в него компаниях, в том числе был председателем ревизионных комиссий в ОАО "PAŞA Sığorta" и "PAŞA Həyat Sığorta".

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