Азербайджан соболезнует Узбекистану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенанту Баходиру Курбанову в связи с крушением вертолета Ми-8 ВС Узбекистана в ходе учебно-тренировочного полета.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Меня глубоко огорчила весть о гибели членов экипажа вертолета Ми-8, принадлежащего командованию войск Противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, во время учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Мы желаем Божьей милости погибшим, разделяем страдания их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Пусть души усопших обретут покой, а память о них всегда будет светлой.

Allah rəhmət eləsin!",- говорится в письме министра.

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